The Hatters, AY YOLA и «Три дня дождя» соберут стадион «Динамо» в Минске в начале августа на FESTIWOW

Летняя пора фестивалей в самом разгаре. Уже очень скоро в Минске пройдет уже ставший традиционным опен-эйр FESTIWOW: масштабное шоу состоится на стадионе «Динамо» в субботу, 2 августа 2025 года.
Уже известны имена фактически всех хэдлайнеров: The Hatters, AY YOLA и «Три дня дождя». И это далеко не полный список. Белорусы смогут услышать треки Cream Soda и Toxi$, заявлен и рэпер MARKUL.
Мероприятие запланировано на 2 августа 2025 года. Фото: архив, носит иллюстративный характер.
Поклонники с нетерпением ждут участников группы «Три дня дождя». По словам организаторов, невозможно было отказать зрителю в концерте на бис этой рок-банды. А вот AY YOLA приедет в Беларусь впервые, хит этой группы Homay покорил сердца сотен миллионов слушателей во многих уголках планеты.
Сейчас билеты на FESTIWOW стоят от 128 белорусских рублей.
Ранее мы писали о том, что певица Елена Ваенга обратилась к белорусам, находясь под капельницей, и объяснила, почему отменила концерт на «Славянском базаре в Витебске» (читать далее вот тут).