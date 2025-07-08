The Hatters, AY YOLA и «Три дня дождя» соберут стадион «Динамо» в Минске в начале августа на FESTIWOW

Поклонники с нетерпением ждут участников группы «Три дня дождя». По словам организаторов, невозможно было отказать зрителю в концерте на бис этой рок-банды. А вот AY YOLA приедет в Беларусь впервые, хит этой группы Homay покорил сердца сотен миллионов слушателей во многих уголках планеты.