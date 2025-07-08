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В Омской области заготовили 190 тысяч тонн кормов для скота

Аграрии лидирующих районов уже выполнили годовые планы по сену и сенажу.

Источник: Комсомольская правда

Омские сельхозпредприятия и фермерские хозяйства продолжают заготовку грубых и сочных кормов. На текущий момент собрано 60 тысяч тонн сена и 130 тысяч тонн сенажа. Об этом сообщил 8 июля минсельхоз региона.

Среди муниципальных районов лучшие показатели по заготовке сена демонстрирует Павлоградский район, где собрали 2962 тонны — это 106% от плана. В Одесском районе заготовлено 832 тонны сена (71% от плана).

Личные подсобные хозяйства региона уже запасли 205 тысяч тонн сена. Здесь лидерство удерживает Одесский район с показателем 15,3 тысячи тонн (101,3% от плана), за ним следует Полтавский район, где собрали 8811 тонн (100% от плана).

По данным министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, регион приближается к выполнению годового плана по заготовке кормов для животных.

Ранее «КП Омск» сообщила, что причиной смерти 13-летнего подростка оказался сальмонеллез.