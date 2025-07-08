В Омской области заготовили 190 тысяч тонн кормов для скота

Омские сельхозпредприятия и фермерские хозяйства продолжают заготовку грубых и сочных кормов. На текущий момент собрано 60 тысяч тонн сена и 130 тысяч тонн сенажа. Об этом сообщил 8 июля минсельхоз региона.