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Житель Ростовской области вступил в конкуренцию за право на бренд Чебубу

Донской предприниматель заявил о бизнес-планах с использованием названия Чебубу.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области житель города Миллерово подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Чебубу». Под этим названием предприниматель хочет выпускать различные напитки, запустить службу знакомств, выгуливать собак и создавать интернет-чаты, сообщает портал RO.TODAY.

Пока не известно, какое решение вынесут в Роспатенте. При этом, отмечают в публикации, заявка на подобное название также поступила от «Союзмультфильмома». Киностудия скрестила образы Чебурашки с игрушечного монстра Лабубу.

К слову, Лабубу также вызвал интерес на Дону. Ранее производитель мармелада попросил о регистрации образа и названия для создания специальных сладостей и желе.

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