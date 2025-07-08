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Границы Воронежа и двух пригородных районов изменят

Коснется это Семилукского и Рамонского районов.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 7 июля, в областной Думе на заседании комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средств массовых коммуникаций одобрили законопроект, утверждающий изменение границ Воронежа. Об этом сообщили в региональном парламенте.

Проект представила заместитель министра архитектуры и градостроительства Воронежской области Светлана Беляева. Она сообщила, что изменения границ коснутся также Рамонского и Семилукского районов.

Принятие законопроекта, по словам Беляевой, позволит привести границы в соответствие с фактической ситуацией и данными Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). А также поможет более эффективно соблюдать права граждан на владение, пользование и распоряжение своим имуществом, в частности, недвижимостью, расположенной в пригородных районах.