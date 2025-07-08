Границы Воронежа и двух пригородных районов изменят

Принятие законопроекта, по словам Беляевой, позволит привести границы в соответствие с фактической ситуацией и данными Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). А также поможет более эффективно соблюдать права граждан на владение, пользование и распоряжение своим имуществом, в частности, недвижимостью, расположенной в пригородных районах.