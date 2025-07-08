Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодожены Татарстана могут получить 100 тыс. рублей на проведение свадьбы

В Татарстане появился грант размером 100 тыс. рублей на проведение свадьбы, предназначенный для молодых семей. Об этом на брифинге в Кабмине республики сообщила первый заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Галиева-Мустафина.

Источник: ИА Татар-информ

«Когда знакомство перерастает в что-то большее, мы готовы поддержать молодую пару. Раис Татарстана [Рустам Минниханов] поддерживает этот проект. Я сама была невестой и знаю, сколько стоит свадьба. У меня вот не получилось провести торжество мечты, а мы очень хотим, чтобы этот день для молодых ребят запомнился и стал главным в жизни», — заявила она.

Получить выплату могут пары, в которых возраст будущих супругов не превышает 35 лет и которые живут в республике более трех лет. До конца этого года поддержку могут получить 80 пар. Для этого нужно заполнить заявку, приложить видеовизитку и пройти собеседование. По словам замминистра, весь процесс займет не более 15 минут.

Поддержка семей соответствует целям национального проекта «Семья».

Узнать больше по теме
Александр Бастрыкин: биография главного следователя страны
Имя руководителя Следственного комитета России в последние годы можно увидеть во многих новостях. Александр Бастрыкин интересуется резонансными делами и случаями, когда грубо нарушаются права граждан. Собрали главное о генерале юстиции, под руководством которого СКР успешно работает уже много лет.
Читать дальше