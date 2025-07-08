МНС Беларуси сделало важное заявление, касающееся маркировки товаров на кассах. Подробности озвучил заместитель начальника главного управления контроля реализации товаров и услуг — начальник управления электронных систем контроля Министерства по налогам и сборам Вячеслав Майковский, пишет БелТА.
В Беларуси с 1 июля 2025 года ИП и юрлица должны были перейти на использование кассового оборудования, которое соответствует новым требованиям, и обеспечить соблюдение требований законодательства при реализации маркированных товаров. В сообщении говорится, что в отдельных магазинах начали заранее тестировать процессы считывания кода маркировки, однако в целом субъекты оказались не готовы к нововведениям.
Для того, чтобы минимизировать сложности Совет министров и Национальный банк пересмотрели требования к работе кассового оборудования. В частности, была исключена необходимость сканирования национального QR-кода, которым маркируется большинство товаров, в том числе и повседневного спроса. Теперь при продаже соков, консервов, напитков и других товаров можно считывать только штриховой код, если есть дифференцированный учет, а при его отсутствии и торговле только этими товарами в небольшом магазине — просто вводить сумму единицы товара.
Что касается товаров, которые маркируются средствами идентификации, то требования сохранились. Так, при их продаже необходимо считывать код маркировки, обеспечивать дифференцированный учет и продавать этот товар поштучно. Перечень указанных товаров ниже, чем подлежащих маркировке унифицированными контрольными знаками, — в первую очередь это молочные продукты, а также отдельные предметы одежды, шины, обувь.
— Принято решение, что до 1 ноября будет действовать тестовый режим. Вместе с тем требования соблюдать нужно, но от них можно отступать, если по объективным причинам не смогли выполнить (отклеилась маркировка, не считывается код и др.), — уточнил представитель МНС Беларуси.
По словам Майковского, была дана возможность приспособиться к новых условиям и от объектов торговли ждут информацию о возникших проблемах. Он отметил, что за несоблюдение правил на первом этапе (речь идет про период тестирования) налоговые органы штрафовать не будут.
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