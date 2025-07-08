МНС Беларуси сделало важное заявление, касающееся маркировки товаров на кассах

Для того, чтобы минимизировать сложности Совет министров и Национальный банк пересмотрели требования к работе кассового оборудования. В частности, была исключена необходимость сканирования национального QR-кода, которым маркируется большинство товаров, в том числе и повседневного спроса. Теперь при продаже соков, консервов, напитков и других товаров можно считывать только штриховой код, если есть дифференцированный учет, а при его отсутствии и торговле только этими товарами в небольшом магазине — просто вводить сумму единицы товара.