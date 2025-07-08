На Кубани 15 многодетных семей награждены медалями «Родительская доблесть». Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. Торжественный прием в честь Дня семьи, любви и верности провели в Краснодаре.
Медалями награждены семья Аксеневич, в которой воспитывают 11 детей, Чернышовы, где растут 10 детей, Колисниченко — 8 детей, Кочерга — 7 детей. В семьях Коробчук, Снежко и Сирины по 6 детей. А у Арбузовых, Карасени, Левченко, Барановских и Шевченко растут по 5 детей.
Еще по четверо детей воспитываются в трех награжденных семьях. Это Волушко, Некрицухины и Яготиновы.
Многодетные семьи занимаются спортом, творчеством, волонтерством, помогают бойцам СВО. Награды вручил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
«День семьи — это не просто дата в календаре, а наш общий праздник, который каждый чувствует в душе. Семья — основа всего. Без любви, терпения и смирения не будет той семьи, которой мы дорожим с детства. Хочу поблагодарить вас за родительский подвиг. Спасибо за то, что создаете уверенность в завтрашнем дне, являетесь надежной опорой Кубани и всей страны», — сказал глава региона.
В 2025 году на Кубани направили более 45 млрд рублей на меры поддержки семей с детьми.