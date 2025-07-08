На Кубани 15 многодетных семей награждены медалями «Родительская доблесть»

«День семьи — это не просто дата в календаре, а наш общий праздник, который каждый чувствует в душе. Семья — основа всего. Без любви, терпения и смирения не будет той семьи, которой мы дорожим с детства. Хочу поблагодарить вас за родительский подвиг. Спасибо за то, что создаете уверенность в завтрашнем дне, являетесь надежной опорой Кубани и всей страны», — сказал глава региона.