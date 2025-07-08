В Госдуме призвали поддержать депутатов по перечню для лишения гражданства

«Мы их проработаем дополнительно, но сами подумайте: если человек получает гражданство нашей страны, он должен соблюдать закон. Давайте это проработаем. Помогайте, давайте мы эти вопросы возьмем с вами и эффективно решим. Потому что те, кто приезжает к нам в страну, должны соблюдать законы. А если они законы не соблюдают, зачем нам такие граждане? Это же речь идет о приобретённом гражданстве. А потом надо смотреть, как они себя вели ранее. Давайте ужесточать требования. Мы должны уважать свою страну, мы должны понимать, что это очень ответственно, и поэтому закон не случайно выносим на рассмотрение», — подчеркнул он.