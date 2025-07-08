В Госдуме призвали поддержать депутатов по перечню для лишения гражданства

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство РФ проявить более активную позицию с точки зрения поддержки депутатского корпуса в вопросе расширения перечня оснований для лишения приобретенного гражданства РФ.
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства РФ. Авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с Володиным, в том числе вице-спикер, глава думской комиссии по миграционной политике Ирина Яровая, а также лидеры всех фракций.
«Со стороны правительства должна быть активная позиция с точки зрения поддержки депутатского корпуса. Давайте мы эту работу просто все вместе будем делать», — сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.
Председатель Госдумы также призвал к тому, чтобы кабмин РФ не занимал в данном вопросе выжидательную, молчаливую позицию. По его словам, при разработке данного законопроекта депутатами была проведена огромная работа. Кроме того, Володин считает, что правительству РФ следует прислушаться к инициативам депутатов ко второму чтению.
«Мы их проработаем дополнительно, но сами подумайте: если человек получает гражданство нашей страны, он должен соблюдать закон. Давайте это проработаем. Помогайте, давайте мы эти вопросы возьмем с вами и эффективно решим. Потому что те, кто приезжает к нам в страну, должны соблюдать законы. А если они законы не соблюдают, зачем нам такие граждане? Это же речь идет о приобретённом гражданстве. А потом надо смотреть, как они себя вели ранее. Давайте ужесточать требования. Мы должны уважать свою страну, мы должны понимать, что это очень ответственно, и поэтому закон не случайно выносим на рассмотрение», — подчеркнул он.
Законопроектом предлагается лишать гражданства за совершение насильственных действий сексуального характера; публичные призывы, оправдание или пропаганду терроризма; секретное сотрудничество с другим государством, международной или иностранной организацией для подрыва безопасности России; содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных госорганов; помощь противнику в деятельности, направленной против безопасности России; публичные призывы к такой деятельности; пропаганду нацистской атрибутики или символики; неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру страны.
Володин ранее заявил, что Госдума планирует до конца июля завершить рассмотрение данного законопроекта.