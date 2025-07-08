Путин исполнил желание сестры героя СВО, мечтавшей увидеть брата на свадьбе

«У меня есть ещё одно поручение от президента России, верховного главнокомандующего… Знаю, что в зале находится одна пара — Диана Дронова и Александр Васильковский… Мы знаем, что Диана очень мечтала, чтобы на её свадьбу смог попасть её брат. К сожалению, у её брата Валерия это не получилось, потому что Валерий находится на передовой, он штурмовик, участник освобождения и штурма Авдеевки, Герой специальной военной операции», — сказал Кириенко перед церемонией бракосочетания.