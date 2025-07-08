Стало известно, на концерты каких звезд пойдут жители Самары в июле 2025

18 июля в Самарской области стартует долгожданный фестиваль летних концертов Roof Live на крыше торгового центра «Аврора Молл».
В пятницу, 18 июля, фестиваль откроет концерт легендарной группы «25/17», известной своими глубокими текстами и мощной энергетикой.
Уже на следующий день, 19 июля, на сцену выйдет популярный инди-исполнитель Сироткин, чьи песни завоевали сердца многих меломанов.
20 июля зрителей порадует своим выступлением МакSим — певица, чьи хиты стали символом юности и вдохновения для целого поколения слушателей.
В конце июля, 30 числа, на Roof Live выступит группа «Три дня дождя» с их проникновенным русским роком, который не оставит равнодушным ни одного поклонника жанра.
А тем, кто уезжает из города в июле, не стоит переживать — в августе в Самару приедут другие талантливые исполнители. Например, 3 августа на сцене выступят энергичные и харизматичные The Hatters.
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