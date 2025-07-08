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Воронежские врачи провели уникальную операцию на плечевой кости

Хирурги сохранили руку 44-летнему пациенту с серьёзной травмой.

Источник: Министерство здравоохранения Воронежской области

Хирурги Воронежской областной клинической больницы № 1 сохранили руку 44-летнему пациенту с серьёзной травмой. Врачи впервые в Черноземье провели уникальную микрохирургическую операцию, которая длилась 7,5 часов, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

В медучреждение мужчина поступил с открытым переломом плечевой кости и повреждением лучевого нерва, отвечающего за подвижность кисти. Кроме того, перелом осложнялся инфекцией — остеомиелитом, который может привести к ампутации конечности.

Операцию проводили в два этапа. Первый включал ряд санирующих операций в гнойном очаге. Также врачи удалили нежизнеспособные костные фрагменты и применили вакуумную терапию, остановив распространение инфекции. Затем медики заместили дефект кости временным имплантом, который индивидуально смоделировали из медицинского цемента. Это позволило избежать укорочения конечности и устранить инфекцию.

На втором этапе временный имплант заменили на фрагмент малоберцовой кости пациента. При этом, пересадка трансплантанта была возможна лишь вместе с сосудами, питающими кость. Также врачи восстановили лучевой нерв.

Пластический хирург Николай Васильев рассказал, что малейшая неосторожность при наложении микрососудистого анастамоза и вшивании сосудов малоберцовой кости в плечевую артерию грозила полным нарушением кровоснабжения во всей конечности.

Мужчина уже прошёл курс реабилитации. Врачи отмечают улучшение функции руки и восстановление чувствительности повреждённого нерва.