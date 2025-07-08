Воронежские врачи провели уникальную операцию на плечевой кости

Операцию проводили в два этапа. Первый включал ряд санирующих операций в гнойном очаге. Также врачи удалили нежизнеспособные костные фрагменты и применили вакуумную терапию, остановив распространение инфекции. Затем медики заместили дефект кости временным имплантом, который индивидуально смоделировали из медицинского цемента. Это позволило избежать укорочения конечности и устранить инфекцию.