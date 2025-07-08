На Омском НПЗ запущен уникальный в России комплекс по очистке воды «Биосфера»

«Важно, что на “Биосфере” применяются российские технологии, а строительство комплекса велось с привлечением отечественных подрядчиков и производителей оборудования. “Биосфера” позволит Омскому НПЗ обеспечить бережное водопотребление, выполняя очистку используемой воды на уровне 99,9%. “Газпром нефть” всегда реализует свои проекты по высоким экологическим стандартам, зачастую превышающим нормативные требования. Мы стремимся, чтобы подходы компании в сфере защиты окружающей среды и в целом устойчивого развития, как и в бизнесе, были востребованы на уровне отрасли и страны», — в свою очередь сказал председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.