На Омском НПЗ запущен уникальный в России комплекс по очистке воды «Биосфера»

В Омске на базе ОНПЗ состоялся торжественный запуск инновационного комплекса биологической очистки воды «Биосфера». Проект стал одним из ключевых природоохранных мероприятий региона под эгидой «Газпром нефти» и был включен в федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Инвестиции в строительство комплекса составили 28,7 млрд рублей.
Команду к выводу объекта на полную мощность дали заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев, председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и губернатор Омской области Виталий Хоценко.
«Мы запускаем комплекс “Биосфера” — систему современных очистных сооружений Омского нефтеперерабатывающего завода. Этот крупнейший природоохранный проект “Газпром нефти” реализован в рамках национального проекта “Экология”. Благодаря инновационным технологиям комплекс позволит эффективно очищать промышленные стоки, существенно снизит использование речной воды и уменьшит нагрузку на городскую коммунальную инфраструктуру. Отмечу, что “Биосфера” — это пример эффективного взаимодействия российских разработчиков и производителей технологий и оборудования. Данный завод — один из самых мощных в России в своей сфере», — рассказал о проекте зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев.
Фото: Борис Ваньков.
«Биосфера» — это уникальный пример российской инженерной мысли. Комплекс разработан отечественными специалистами и построен при участии более 1200 человек из 185 компаний, представляющих 16 регионов страны.
«Таких проектов, как “Биосфера”, в России всего два — в Москве и у нас. Это технологии высочайшего уровня, что ставит Омск и ОНПЗ в ряд экологических лидеров. С запуском комплекса “Биосфера” мы получаем не просто снижение влияния на экологию, а качественно новую среду — чистую воду и здоровый воздух», — подчеркнул Губернатор Омской области Виталий Хоценко.
В основе работы комплекса лежит многоступенчатая система очистки промышленных стоков: механическая, физико-химическая и биологическая обработка с последующей фильтрацией через угольные фильтры и обеззараживанием ультрафиолетом.
«Важно, что на “Биосфере” применяются российские технологии, а строительство комплекса велось с привлечением отечественных подрядчиков и производителей оборудования. “Биосфера” позволит Омскому НПЗ обеспечить бережное водопотребление, выполняя очистку используемой воды на уровне 99,9%. “Газпром нефть” всегда реализует свои проекты по высоким экологическим стандартам, зачастую превышающим нормативные требования. Мы стремимся, чтобы подходы компании в сфере защиты окружающей среды и в целом устойчивого развития, как и в бизнесе, были востребованы на уровне отрасли и страны», — в свою очередь сказал председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.
Запуск «Биосферы» позволит Омскому НПЗ в три раза сократить забор воды из реки Иртыш, что ежегодно будет сохранять более 10 млн м³ водных ресурсов. Это также существенно снизит нагрузку на городскую коммунальную инфраструктуру.
«Запуск таких комплексов — это не только модернизация производства, но и создание новых высокотехнологичных рабочих мест. Мы предоставляем возможность молодым специалистам развиваться и строить карьеру в Омске, не покидая родной город», — акцентировал внимание на социальной значимости проекта генеральный директор Омского ОНПЗ Олег Белявский.
Проект «Биосфера» является частью масштабной программы экологической модернизации Омского НПЗ, реализуемой с 2008 года. За счет внедрения современных технологий воздействие завода на окружающую среду уже сократилось на 40%. По завершении всех мероприятий в рамках федерального проекта «Чистый воздух» этот показатель увеличится еще на 25%.