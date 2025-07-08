Школьные базары заработают с 15 июля в Беларуси. Об этом сообщила заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Светлана Короткевич, передает БелТА.
По словам Короткевич, масштабная продажа товаров для школьников, в том числе школьные базары, начнется в стране с середины июля. Она добавила, что к ним также подключатся предприятия «Беллегпрома», а также другие белорусские производители.
Ранее в Минске назвали сумму, чтобы собрать ребенка в школу к 1 сентября 2025: «От 336 до 1 386 рублей».
Тем временем Минтруда сказало, как получить матпомощь к школе не менее 138 рублей на ребенка.
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