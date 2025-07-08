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Школьные базары заработают с 15 июля в Беларуси

МАРТ сказал, что школьные базары откроются в Беларуси с середины июля.

Источник: Комсомольская правда

Школьные базары заработают с 15 июля в Беларуси. Об этом сообщила заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Светлана Короткевич, передает БелТА.

По словам Короткевич, масштабная продажа товаров для школьников, в том числе школьные базары, начнется в стране с середины июля. Она добавила, что к ним также подключатся предприятия «Беллегпрома», а также другие белорусские производители.

Ранее в Минске назвали сумму, чтобы собрать ребенка в школу к 1 сентября 2025: «От 336 до 1 386 рублей».

Тем временем Минтруда сказало, как получить матпомощь к школе не менее 138 рублей на ребенка.

А еще Минтруда сказало, кто из белорусов может получить от 5000 до 9200 рублей.