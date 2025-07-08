От ожирения до расстройств психики: какие проблемы со здоровьем характерны для знаков зодиака

Весы, стремящиеся к гармонии и равновесию во всех сферах жизни, могут быть склонны к гормональному дисбалансу и связанным с ним проблемам со здоровьем. Эти нарушения могут проявляться по-разному, в том числе и в виде проблем с кожей. Поддержание гормонального баланса с помощью здорового образа жизни, регулярных физических упражнений, сбалансированного питания и обращения к врачу в случае необходимости поможет справиться с этими проблемами и укрепить здоровье кожи.