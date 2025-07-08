В Крыму на экзаменах поймали девять школьников со шпаргалками

В этом году в Крыму двенадцати школьникам не были засчитаны результаты государственной итоговой аттестации, передает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу министерства образования Крыма.
Из числа выпускников, чьи результаты экзамена не были засчитаны, двое были дисквалифицированы за списывание с телефонов, а еще девять человек поймали во время использования шпаргалок.
«Данные участники были удалены с экзаменов, а их результаты аннулированы», — прокомментировали в региональном Минобре.