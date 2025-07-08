Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму на экзаменах поймали девять школьников со шпаргалками

Результаты государственной итоговой аттестации не засчитали 12 выпускникам.

Источник: Комсомольская правда

В этом году в Крыму двенадцати школьникам не были засчитаны результаты государственной итоговой аттестации, передает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу министерства образования Крыма.

Из числа выпускников, чьи результаты экзамена не были засчитаны, двое были дисквалифицированы за списывание с телефонов, а еще девять человек поймали во время использования шпаргалок.

«Данные участники были удалены с экзаменов, а их результаты аннулированы», — прокомментировали в региональном Минобре.