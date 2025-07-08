Химия содержится во всех плодах: чем обрабатывают магазинные яблоки

В популярной сети супермаркетов обнаружили яблоки, в которых концентрация пестицида пропаргит в восемь раз превысила норму, сообщает Telegram-канал Shot Проверка. При этом внешний вид плодов на прилавках напрямую зависит от количества использованных при их выращивании удобрений и химикатов. Но если концентрация этих веществ превышает допустимую норму — это может представлять опасность для человека. Подробнее об этом «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.
Чем обрабатывают яблоки.
По словам биолога и агронома Михаила Воробьева, чтобы яблоки были без червоточин, сады от пяти до 10 раз обрабатываются:
различными инсектицидами — против насекомых;фунгицидами — против болезней растений.
— Поэтому любой плод, выращенный на продажу, всегда содержит остаточное количество пестицидов, — подчеркнул специалист.
Что такое пропаргит.
Как рассказала «ВМ» диетолог Елена Соломатина, пропаргит — это вещество, которое борется с паутинными клещами:
— Соединение нарушает дыхательную способность клещей, у них начинается гипоксия, утрачивается способность к размножению, и в конечном счете они погибают.
Какие растения нельзя выращивать на участке.
Почему пестициды остаются в яблоках.
При правильной обработке деревьев количество пестицидов минимально и не представляет для человека угрозы. Однако если была допущена ошибка — пестициды не успевают разложиться до безопасных для человека концентраций, объяснил биолог:
— Если дерево обработают слишком поздно, уровень пестицидов в плодах будет значительно выше. В норме для разложения пестицидов до безопасных концентраций необходимо от трех до четырех недель.
Чем чревато попадание пестицидов в организм.
Если вещество через дыхательную систему или ЖКТ попадает в организм человека и распространяется по кровотоку, это действительно может привести к неприятным последствиям, предупредила Соломатина. Попадание пестицида в организм может спровоцировать:
головокружение;тошноту;слабость в мышцах;в отдельных случаях — неприятные ощущения в горле.
— Першение в горле может появиться, как реакция иммунной системы на незнакомое вещество, потому что она будет активно бороться с химикатом. При попадании любого химиката в организм слизистая раздражается, нарушается клеточное дыхание, и у чувствительных людей может возникнуть першение. Но однозначной связи между першением в горле и использованием пропаргита нет, это индивидуальная реакция, — уточнила Соломатина.
Как минимизировать вред от пестицидов.
Определить уровень химикатов по внешнему облику почти невозможно, заверил Воробьев:
— Единственное, что может насторожить покупателя — ровная поверхность, без единой червоточины.
Кроме того, невозможно и проконтролировать количество любых пестицидов, в том числе пропаргита, в каждом яблоке, отметила Соломатина. Однако существуют меры, которые помогут минимизировать вред от попадания этих веществ в организм. Важно помнить два правила:
Чем меньше размер плода — тем выше уровень пестицидов. Все химикаты оседают на кожуре, поэтому необходимо тщательно мыть плоды перед употреблением.
— При этом не обязательно счищать шкурку, — отметила специалист. — Однако уязвимым группам людей: беременным, детям и пожилым от кожуры все же лучше избавиться. Природой задумано так, что концентрация полезных веществ находится внутри плода, поэтому яблоко не потеряет свою пользу, если его очистить.
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