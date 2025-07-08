Химия содержится во всех плодах: чем обрабатывают магазинные яблоки

В популярной сети супермаркетов обнаружили яблоки, в которых концентрация пестицида пропаргит в восемь раз превысила норму, сообщает Telegram-канал Shot Проверка. При этом внешний вид плодов на прилавках напрямую зависит от количества использованных при их выращивании удобрений и химикатов. Но если концентрация этих веществ превышает допустимую норму — это может представлять опасность для человека. Подробнее об этом «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.