Оперштаб Кубани: в черной камке на побережье Анапы нет мазута

«Такой цвет объясняется естественным процессом гниения водорослей в теплой воде. Это явление природы не оказывает негативного влияния на состояние воды. В выброшенных на берег водорослях мазут не обнаружен. Их стараются оперативно убирать с побережья», — сообщили в региональном оперштабе.