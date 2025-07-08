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Оперштаб Кубани: в черной камке на побережье Анапы нет мазута

Оперштаб Кубани объяснил, почему камка на побережье Анапы почернела.

Источник: оперативный штаб Краснодарского края

В почерневшей камке на побережье Анапы нет мазута. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Напомним, побережье Анапы вновь покрылось камкой. Такое явление происходит ежегодно. При этом водоросли начали гнить, что и стало причиной черного цвета.

«Такой цвет объясняется естественным процессом гниения водорослей в теплой воде. Это явление природы не оказывает негативного влияния на состояние воды. В выброшенных на берег водорослях мазут не обнаружен. Их стараются оперативно убирать с побережья», — сообщили в региональном оперштабе.

Специалисты Роспотребнадзора регулярно проверяют качество воздуха, пляжей, морской и питьевой воды на побережье края. Ограничения продолжают действовать на пляжах Анапы и девяти пляжных территориях Темрюкского района от поселка Веселовка до поселка Волна.

«На них продолжаются работы по очистке от следов нефтепродуктов», — напомнили в краевом оперативном штабе.