Пособие при рождении ребенка получили 518 тысяч родителей с начала года

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Единовременное пособие при рождении ребенка с начала этого года получили 518 тысяч родителей в России, свидетельствует сайт Социального фонда России.
«После рождения малыша Социальный фонд назначает единовременное пособие при рождении ребенка. Получить его может не только мама, но и папа. С января выплата предоставлена 518 тысячам родителей», — говорится в сообщении.
При этом это пособие может получить и усыновившая ребенка семья, в этом году её выплатили на 16 тысяч таких детей. Базовый размер выплаты составляет 26,9 тысяч рублей. При усыновлении ребенка с инвалидностью или старше 7 лет, а также сразу нескольких детей, которые являются друг другу братьями и сестрами, она увеличивается до 205,9 тысяч рублей.
«Пока родитель находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, семье также полагается соответствующее пособие. Оно составляет от 10,1 тысяч до 68,9 тысяч рублей для трудоустроенных родителей и 10,1 тысяч рублей для неработающих мам и пап… С начала 2025-го выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет получили 1,3 млн семей», — уточняется в сообщении.