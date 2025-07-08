Пособие при рождении ребенка получили 518 тысяч родителей с начала года

При этом это пособие может получить и усыновившая ребенка семья, в этом году её выплатили на 16 тысяч таких детей. Базовый размер выплаты составляет 26,9 тысяч рублей. При усыновлении ребенка с инвалидностью или старше 7 лет, а также сразу нескольких детей, которые являются друг другу братьями и сестрами, она увеличивается до 205,9 тысяч рублей.