Общественный туалет за 2 млн леев закрыл главную достопримечательность Кишинева — Кафедральный собор: Теперь даже фото не сделать красивые — жители столицы возмущены

Общественный туалет, который обошелся муниципалитету почти в два миллиона леев, недавно появился в сквере перед собором «Рождества Христова». Сооружение, расположенное в этом символическом месте столицы, вызвало недовольство в социальных сетях сообщает noi.md.
Представители Кишиневской примэрии сообщили для agora, что запрос поступил от Митрополии.
«Идеальное архитектурное сочетание», «очень красиво, просто красота», «надеюсь, это АИ» или «духовное и… необходимое лицом к лицу».
Таковы лишь некоторые из комментариев интернет-пользователей к фотографии туалета возле Кафедрального собора.
В то же время секретарь Митрополии Молдовы Вадим Кейбаш признал, что эстетический вид оставляет желать лучшего, но это был «единственный возможный вариант», предложенный Кишиневской примэрией. «В прилегающей к Собору зоне остро был необходим санузел», — добавил Кейбаш.
"Это временное сооружение, не капитальное, носит временный характер. Если зона будет развиваться и будет построено капитальное сооружение, то, конечно, оно будет спроектировано в соответствии с нормами, эстетическими требованиями и так далее. Это временное сооружение заменяет существовавшую ранее проблему, которая была гораздо более острой и неприятной.
У нас было гораздо больше жалоб от тех, кто говорил, что не хватает туалета, чем от тех, кому не нравится его внешний вид", — заявил Вадим Кейбаш.
Муниципалитет подтвердил, что новое сооружение появилось по просьбе Митрополии. Однако глава Жилищно-коммунального управления Ион Бурдюмов заявил, что туалет не является временным.
«Там был туалет из досок, этот туалет был построен по просьбе сотрудников Собора, а также граждан. Старый туалет находился за зеленым забором, но мы убрали все заборы и построили этот. Он подключен к воде, электричеству, ко всему абсолютно», — отметил Ион Бурдюмов.
На вопрос об эстетическом виде, который критикуют многие жители столицы, Бурдюмов ответил, что все будет изменено с помощью декорирования.
«Там были посажены растения, туи. В течение года или двух все будет зеленое и красивое», — уточнил Ион Бурдюмов.
Новое сооружение обошлось почти в два миллиона леев. В прошлом году строительство аналогичного туалета возле Зеленого театра в столице обошлось почти в 1,4 миллиона леев.
Источник: noi.md.
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