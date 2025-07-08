Общественный туалет за 2 млн леев закрыл главную достопримечательность Кишинева — Кафедральный собор: Теперь даже фото не сделать красивые — жители столицы возмущены

"Это временное сооружение, не капитальное, носит временный характер. Если зона будет развиваться и будет построено капитальное сооружение, то, конечно, оно будет спроектировано в соответствии с нормами, эстетическими требованиями и так далее. Это временное сооружение заменяет существовавшую ранее проблему, которая была гораздо более острой и неприятной.