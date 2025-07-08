SHOT: предполагаемая девушка погибшего Старовойта переехала в Москву год назад

По данным канала SHOT, девушка переехала в Москву вместе с мамой около года назад — примерно в то же время, когда Роман Старовойт возглавил Минтранс. Как рассказала ее одноклассница изданию Daily Storm, Полина Корнеева в юности занималась в модельном агентстве. «Я была у нее дома пару раз. Там ее фотки висят на стене. То есть человек занимался этим», — заявила она. Другая знакомая сообщила, что Корнеева всегда жила благополучно и хорошо училась. «У нее прекрасная мама. Жили они в достатке. Она была красиво и дорого одета. Летом на каникулах всегда куда-то с семьей ездила отдыхать. Была счастливой девочкой», — сказала она.