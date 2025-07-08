В Беларуси налог на недвижимость и на землю для дачников вырастет в 2025

Вырастет налог на недвижимость (объект налогообложения не только дачный дом, но и капитальный гараж на фундаменте, стационарная баня). Рост этого налога связан с плановой индексацией расчетной стоимости недвижимости, которая используется в качестве налоговой базы. Налоги на недвижимость, на землю и на транспорт вырастут в Беларуси в 2025 году примерно на 5%, или на прогнозируемый уровень инфляции (подробнее об этом здесь).