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В Беларуси налог на недвижимость и на землю для дачников вырастет в 2025

Примерно на 5% в 2025 году в Беларуси вырастут имущественные налоги для дачников.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году белорусские дачники заплатят два основных налога, которые, по сравнению с выплатами 2024 года, вырастут, сообщает портал domovita.by.

Вырастет налог на недвижимость (объект налогообложения не только дачный дом, но и капитальный гараж на фундаменте, стационарная баня). Рост этого налога связан с плановой индексацией расчетной стоимости недвижимости, которая используется в качестве налоговой базы. Налоги на недвижимость, на землю и на транспорт вырастут в Беларуси в 2025 году примерно на 5%, или на прогнозируемый уровень инфляции (подробнее об этом здесь).

С 1 января 2025 года установлены следующие размеры расчетной стоимости одного квадратного метра для различных типов недвижимости и локаций. Так, дачи и садовые домики в Минске, областных центрах, Минском районе и крупных городах — от 499 до 623 рублей. В других населенных пунктах и за их пределами — от 250 до 317 рублей.

Второй налог для дачников — это земельный налог. Его размер зависит от кадастровой стоимости земли и ее целевого назначения. Он уплачивается за всю площадь участка, указанную в документах на землю. И этот налог в 2025 также вырастет на уровень прогнозируемой инфляции.

Извещений на уплату налогов (по почте или в личном кабинете на сайте МНС) надо ждать до 1 октября. Уплатить — до 15 ноября. Надо помнить, что в 2025 году белорусы платят налоги за пользование дачей в 2024 году.

Кстати, ставки налога на квартиру, машину будут увеличены в Беларуси в 2025 году на 5−6%.

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