Омские школьники из аварийных зданий получат льготный проезд

В Омске могут расширить условия льготного проезда для детей, вынужденно сменивших школу. По данным портала superomsk.ru, возможность введения новшеств обсудят депутаты 10 июля на комитете городского совета по вопросам транспортной инфраструктуры. Речь в том числе пойдет об образовательных учреждениях № 89 и 104.
Новые меры поддержки коснутся учащихся из заведений, закрытых не только на плановый ремонт, но и признанных аварийными. Власти уже подсчитали, что реализация инициативы потребует дополнительных 3 480 000 рублей из местного бюджета в период с июля по декабрь 2025 года. Эти средства пойдут на организацию учебного процесса и транспортное обеспечение учащихся.
Ранее «КП Омск» рассказала о самой сложной дисциплине ЕГЭ для школьников в текущем году.