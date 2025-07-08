Омские школьники из аварийных зданий получат льготный проезд

Новые меры поддержки коснутся учащихся из заведений, закрытых не только на плановый ремонт, но и признанных аварийными. Власти уже подсчитали, что реализация инициативы потребует дополнительных 3 480 000 рублей из местного бюджета в период с июля по декабрь 2025 года. Эти средства пойдут на организацию учебного процесса и транспортное обеспечение учащихся.