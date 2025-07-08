Многодетным семьям Нижегородской области вручили государственные награды

С огромной радостью поздравляю вас с замечательным праздником — Днем семьи, любви и верности! Многодетные семьи всегда были неотъемлемой частью русской традиции, и мы гордимся вами! Ваш труд и милосердие служат ярким примером того, как строить крепкие отношения в семье и воспитывать детей. Вы вдохновляете подрастающее поколение, показывая, что любовь и забота — это основа счастливой жизни. Поздравляю вас с высокими наградами, и низкий поклон за ваше безграничное служение, любовь и труд!