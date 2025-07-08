Многодетным семьям Нижегородской области вручили государственные награды

За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей звание «Мать-героиня» присвоено Надежде Горбуновой из Володарского муниципального округа, которая воспитывает 12 детей, Любови Ковалевой из городского округа город Арзамас, воспитывающей с супругом Василием 11 детей, и Наталии Склянчук из Лукояновского муниципального округа, которая с мужем Игорем воспитывает 12 детей.
Орденом «Родительская слава» награждены супруги Андрей и Елена Смирновы, которые воспитывают 8 детей.
С огромной радостью поздравляю вас с замечательным праздником — Днем семьи, любви и верности! Многодетные семьи всегда были неотъемлемой частью русской традиции, и мы гордимся вами! Ваш труд и милосердие служат ярким примером того, как строить крепкие отношения в семье и воспитывать детей. Вы вдохновляете подрастающее поколение, показывая, что любовь и забота — это основа счастливой жизни. Поздравляю вас с высокими наградами, и низкий поклон за ваше безграничное служение, любовь и труд!
Напомним, с начала 2025 года почти в 10 раз увеличена региональная доплата к пенсии «Матерям-героиням» — теперь она составляет 20 000 рублей ежемесячно. Кроме того, увеличена с 1 649 рублей до 15 000 рублей доплата к пенсии одному из родителей, удостоенному государственных наград, в семье, где воспитывается 10 и более детей.
Кроме того, в Нижегородской области всем многодетным семьям, воспитывающим троих и более детей, предоставляются следующие меры поддержки: ежемесячные денежные выплаты на обеспечение питанием и проезда школьников, ежемесячные денежные компенсации в размере 50% платы за жилое помещение и коммунальные услуги, ежегодная выплата школьникам к началу учебного года. Важно, что указанные меры поддержки назначаются без учета доходов семьи.