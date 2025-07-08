В Керчи реконструируют женскую Романовскую гимназию

К настоящему времени реконструкцию здания женской Романовской гимназии в Керчи выполнили на 65%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председателя Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
По его словам, реконструкция проводится по госпрограмме социально-экономического развития региона.
«На данный момент общая готовность объекта составляет 65%», — отметил Гоцанюк.
Руководитель крымского правительства отметил, что комиссия выявила ряд замечаний. Глава Совмина добавил, что сейчас корректируют научно-проектную документацию. Это позволит устранить недочеты.
«Параллельно с этим продолжаются строительно-монтажные работы», — заключил Гоцанюк.