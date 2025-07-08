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В Керчи реконструируют женскую Романовскую гимназию

Гоцанюк: реконструкцию женской Романовской гимназии в Керчи выполнили на 65%

Источник: пресс-служба председателя Совета министров Крыма

К настоящему времени реконструкцию здания женской Романовской гимназии в Керчи выполнили на 65%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председателя Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

По его словам, реконструкция проводится по госпрограмме социально-экономического развития региона.

«На данный момент общая готовность объекта составляет 65%», — отметил Гоцанюк.

Руководитель крымского правительства отметил, что комиссия выявила ряд замечаний. Глава Совмина добавил, что сейчас корректируют научно-проектную документацию. Это позволит устранить недочеты.

«Параллельно с этим продолжаются строительно-монтажные работы», — заключил Гоцанюк.