Более 500 участников «Национальной лотереи» стали миллионерами в 2025 году

Там отметили, что флагманом успеха стала лотерея «Мечталлион», 303 участника которой за первое полугодие стали миллионерами. Самый крупный выигрыш в ней составил 147 миллионов рублей. Всё больше билетов участники приобретают через мобильное приложение или на официальном сайте, что говорит о стремительной цифровизации отрасли. При этом традиционные каналы продаж — отделения почты России по всей стране, фирменные точки продаж и магазины-партнёры — сохраняют свою актуальность для игроков.