Более 500 участников «Национальной лотереи» стали миллионерами в 2025 году

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Свыше 500 участников «Национальной лотереи» стали миллионерами за первое полугодие 2025 года в России, в среднем это по три победителя в день, рассказали РИА Новости в пресс-службе «Национальной лотереи», оператора всероссийских гослотерей, организованных Минфином РФ.
«За первые шесть месяцев 2025 года благодаря “Национальной лотерее” россияне выиграли более 14 миллиардов рублей, а свыше 500 участников стали миллионерами — в среднем это по три счастливчика в день. Такие показатели — не просто статистика, а полтысячи судеб, которые доказали, что мечты сбываются», — рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что флагманом успеха стала лотерея «Мечталлион», 303 участника которой за первое полугодие стали миллионерами. Самый крупный выигрыш в ней составил 147 миллионов рублей. Всё больше билетов участники приобретают через мобильное приложение или на официальном сайте, что говорит о стремительной цифровизации отрасли. При этом традиционные каналы продаж — отделения почты России по всей стране, фирменные точки продаж и магазины-партнёры — сохраняют свою актуальность для игроков.