Последние новости к вечеру 8 июля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 8 июля 2025 года.
Путин назначил Никитина новым министром транспорта
ВС РФ поразили энергообъекты, обеспечивающие работу ВПК Украины
Минобороны РФ сообщило о поражении объектов газоэнергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающих работу ВПК. Удары нанесли авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия.
В Кремле высказались о смерти Старовойта
Песков назвал смерть Романа Старовойта шокирующей. Он отметил, что это известие потрясло всех и добавил, что оно шокировало и представителей Кремля.
ФРГ обвинила Китай в атаке военного самолета лазером
МИД Германии сообщил об инциденте с участием китайских военных в Красном море — во время операции ЕС Aspides военные КНР взяли на лазерный прицел немецкий самолет. Берлин вызвал китайского посла и назвал действия Пекина угрозой безопасности.
Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ЦФО
Погода с температурами до +39 °C продержится в Центральном федеральном округе до 13 июля. По данным Гидрометцентра, жара охватит Москву и большинство областей ЦФО. В столице возможны температурные рекорды.