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Последние новости к вечеру 8 июля 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 8 июля 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 8 июля — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 8 июля 2025 года.

Путин назначил Никитина новым министром транспорта

Источник: РИА "Новости"

Президент подписал указ о назначении Андрея Никитина министром транспорта РФ. Ранее он был и.о. министра, а до этого — замглавы Минтранса. Его кандидатуру утвердила Госдума.

ВС РФ поразили энергообъекты, обеспечивающие работу ВПК Украины

Источник: РИА "Новости"

Минобороны РФ сообщило о поражении объектов газоэнергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающих работу ВПК. Удары нанесли авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия.

В Кремле высказались о смерти Старовойта

Источник: РИА "Новости"

Песков назвал смерть Романа Старовойта шокирующей. Он отметил, что это известие потрясло всех и добавил, что оно шокировало и представителей Кремля.

ФРГ обвинила Китай в атаке военного самолета лазером

Источник: Bundeswehr

МИД Германии сообщил об инциденте с участием китайских военных в Красном море — во время операции ЕС Aspides военные КНР взяли на лазерный прицел немецкий самолет. Берлин вызвал китайского посла и назвал действия Пекина угрозой безопасности.

Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ЦФО

Источник: РИА "Новости"

Погода с температурами до +39 °C продержится в Центральном федеральном округе до 13 июля. По данным Гидрометцентра, жара охватит Москву и большинство областей ЦФО. В столице возможны температурные рекорды.

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