Кроссворд на 9 июля 2025

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Интересные факты о Томе Хэнксе
- Том Хэнкс подарил свой голос шерифу Вуди, одному из главных героев мультфильма «История игрушек». Режиссер Джон Лассетер искал актера, способного оживить персонажа с помощью голоса, и Хэнкс оказался идеальным кандидатом. Решающим фактором для Хэнкса стал просмотр ролика, демонстрирующего его голос в анимации. Процесс озвучивания Вуди требует от актера много времени и усилий, что не всегда легко. В случаях, когда Хэнкс был занят на съемках, его брат Джим Хэнкс озвучивал Вуди, чтобы сохранить целостность образа.
- Нора Эфрон и Том Хэнкс — один из самых успешных творческих дуэтов в истории романтической комедии. Их сотрудничество подарило миру два культовых фильма: «Неспящие в Сиэтле» и «Вам письмо». Эфрон выступала не только как режиссер, но и как соавтор сценариев, привнося в фильмы правдивую эмоциональность и душевность. Хэнкс также активно участвовал в создании фильмов, предлагая живые и правдоподобные фразы, а также поддерживая идеи Эфрон. Их партнерство строилось на взаимном доверии и уважении, что создавало уникальную атмосферу на съемочной площадке. Эфрон оказала значительное влияние на творчество Хэнкса, вдохновив его на серьезное занятие писательским мастерством.
- Том Хэнкс получил всемирное признание за роль Форреста Гампа — простого и добродушного человека, чья жизнь отражает ключевые моменты истории США XX века. Эта роль стала «оскароносной» для Хэнкса. Столкнувшись с финансовыми трудностями при создании сцены бега, Хэнкс и Земекис совместно инвестировали в проект. Фильм был номинирован на 13 «Оскаров» и получил 6, включая «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура». «Форрест Гамп» стал кассовым хитом, собрав 683 миллиона долларов по всему миру, и принес Хэнксу около 65 миллионов долларов. Роль Форреста Гампа не только укрепила его статус в Голливуде, но и продемонстрировала его готовность инвестировать в проекты, в которые он верит.
Ответы
По горизонтали:
1. Краун
Том Хэнкс не только сыграл главную роль, но и стал режиссером романтической комедии «Ларри Краун». Сюжет фильма вдохновлен жизнью близкого друга Хэнкса, Джима Чендлера. Однако не все зрители оценили киноленту. Известен случай, когда после выхода фильма супружеская пара на заправке высказала Хэнксу свое недовольство, на что режиссер отреагировал с пониманием и даже компенсировал им стоимость билетов, пообещав учесть критику в будущем.
2. Финч
«Финч» — постапокалиптическая драма Мигеля Сапочника, где Том Хэнкс играет смертельно больного изобретателя, одного из немногих выживших на Земле. Опасаясь за судьбу своей собаки после смерти, Финч создает человекоподобного робота-компаньона. Активируя робота, он задает ему директивы, одна из которых является первым законом робототехники, сформулированным Айзеком Азимовым.
3. Папа
Тома Хэнкса часто называют «Американским папой» за его устойчивый образ доброго, надежного и харизматичного отца, как на экране, так и в жизни. Он часто играет персонажей, олицетворяющих простых американцев, честных и отзывчивых, как, например, в фильмах «Форрест Гамп» и «Сохранение рядового Райана».
4. Рита
В 1988 году Том Хэнкс женился на актрисе Рите Уилсон. Их история началась со знакомства на съемках сериала «Закадычные друзья» в 1981 году. Следующая встреча, переросшая в романтические отношения, произошла в 1985 году во время работы над фильмом «Волонтеры». У пары двое сыновей: Честер Марлон Хэнкс и Труман Теодор Хэнкс.
5. Спилберг
Тома Хэнкса и Стивена Спилберга связывает многолетнее и плодотворное сотрудничество в кинематографе. Хэнкс сыграл в пяти фильмах Спилберга, ставших классикой жанра: «Спасти рядового Райана», «Поймай меня, если сможешь», «Терминал», «Шпионский мост» и «Секретное досье». Помимо этого, они вместе работали над телевизионным проектом «Братья по оружию, а также выступили в качестве продюсеров в мини-сериалах “Тихий океан” и “Властелины воздуха”.
6. Джош
«Большой» — семейная комедия в жанре фэнтези с Томом Хэнксом в главной роли, получившая множество престижных наград. Изначально режиссером должен был стать Стивен Спилберг, но в итоге фильм сняла Пенни Маршалл. Она стала первой женщиной-режиссером, чей фильм собрал в прокате более 100 миллионов долларов. Сюжет повествует о 12-летнем мальчике, чье желание стать взрослым чудесным образом исполняется, и он оказывается в теле 30-летнего мужчины. Попав во взрослое тело, главный герой делает головокружительную карьеру в бизнесе игрушек. Для подготовки Хэнкса к роли режиссер использовала интересный метод: перед съемкой каждую сцену с участием Хэнкса сначала играл Дэвид Москоу, исполнитель роли юного Джошуа.
7. Оскар
Том Хэнкс — один из немногих актеров в истории кинематографа, удостоенных премии «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» два года подряд. Он получил эту награду за выдающиеся работы в фильмах «Филадельфия» (1993) и «Форрест Гамп» (1994), разделив это достижение только с актером Спенсером Трейси.
По вертикали:
1. Капитан
В 2013 году Пол Гринграсс снял фильм «Капитан Филлипс» — биографический триллер, основанный на реальных событиях, произошедших в 2009 году, когда судно Maersk Alabama было захвачено сомалийскими пиратами. Том Хэнкс сыграл роль капитана Ричарда Филлипса, оказавшегося в заложниках, а Бархад Абди — лидера пиратов Абдували Мусэ. Сценарий фильма, написанный Билли Рэем, основан на книге «Долг капитана», автором которой выступил сам Ричард Филлипс. «Капитан Филлипс» был номинирован на шесть премий «Оскар», включая номинации за лучший фильм и лучший адаптированный сценарий.
2. ФБР
Стивен Спилберг в 2002 году снял криминальную комедию «Поймай меня, если сможешь», в которой главные роли исполнили Леонардо Ди Каприо и Том Хэнкс. Фильм основан на автобиографической книге Фрэнка Эбигнейла младшего. Картина стала кассовым хитом, собрав более 350 миллионов долларов по всему миру, и получила признание критиков. Том Хэнкс исполнил роль агента ФБР Карла Хэнрэтти, списанного с реального агента ФБР Джо Шей. Первоначально на роль Фрэнка Эбигнейла младшего рассматривался Джонни Депп. В фильме есть отсылка к комиксам DC: при первом знакомстве с агентом Хэнрэтти, герой Ди Каприо представляется именем Барри Аллена, известного как Флэш.
3. Апполон
Документальная драма «Аполлон-13», снятая Роном Ховардом, повествует о драматических событиях миссии «Аполлон-13» 1970 года, основанной на книге Джима Ловелла и Джеффри Клугера. Том Хэнкс, Кевин Бейкон и Гэри Синиз сыграли астронавтов, столкнувшихся с критической неисправностью на борту космического корабля. Отказавшись от высадки на Луну, диспетчеры NASA в сотрудничестве с экипажем разрабатывают план по возвращению астронавтов на Землю. Фильм отличается высоким уровнем реализма, достигнутым благодаря сотрудничеству с NASA и съемкам в условиях невесомости. Кассовые сборы превысили 355 миллионов долларов. Знаменитый слоган фильма — «Хьюстон, у нас проблема!».
4. Слип
Том Хэнкс, помимо успешной кинокарьеры, запомнился яркими появлениями в музыкальных клипах. В 2015 году он исполнил главную роль в клипе Карли Рэй Джепсен «I Really Like You», где танцевал на улицах Манхэттена с Джастином Бибером. Актер признался, что согласился на участие спонтанно. Десять лет спустя, в 2025 году, Хэнкс появился в клипе своего сына Честера «You Better Run», отсылающем к фильму «Форрест Гамп», где занял свое место на знаменитой автобусной остановке.
5. Терминал
«Терминал» — трагикомедия Стивена Спилберга с Томом Хэнксом и Кэтрин Зета-Джонс в главных ролях. Фильм рассказывает о Викторе Наворски, который прибывает в Нью-Йорк из Восточной Европы, но из-за государственного переворота в его стране оказывается в ловушке в аэропорту имени Джона Кеннеди. Не имея права въехать в США, он вынужден жить в терминале до окончания войны. Сюжет фильма вдохновлен реальной историей иранского беженца Мехрана Карими Нассери, который провел 18 лет в парижском аэропорту. Ему предлагали въезд во Францию или возвращение в Иран, но он оставался в терминале. Сообщается, что он получил 250 000 долларов от DreamWorks Pictures за право снять фильм по его биографии. В октябре 2022 года Нассери вернулся в аэропорт Парижа, где скончался 12 ноября того же года.
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