Кроссворд на 9 июля 2025

5. Терминал

«Терминал» — трагикомедия Стивена Спилберга с Томом Хэнксом и Кэтрин Зета-Джонс в главных ролях. Фильм рассказывает о Викторе Наворски, который прибывает в Нью-Йорк из Восточной Европы, но из-за государственного переворота в его стране оказывается в ловушке в аэропорту имени Джона Кеннеди. Не имея права въехать в США, он вынужден жить в терминале до окончания войны. Сюжет фильма вдохновлен реальной историей иранского беженца Мехрана Карими Нассери, который провел 18 лет в парижском аэропорту. Ему предлагали въезд во Францию или возвращение в Иран, но он оставался в терминале. Сообщается, что он получил 250 000 долларов от DreamWorks Pictures за право снять фильм по его биографии. В октябре 2022 года Нассери вернулся в аэропорт Парижа, где скончался 12 ноября того же года.