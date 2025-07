Кроссворд на 9 июля 2025

4. Слип

Том Хэнкс, помимо успешной кинокарьеры, запомнился яркими появлениями в музыкальных клипах. В 2015 году он исполнил главную роль в клипе Карли Рэй Джепсен «I Really Like You», где танцевал на улицах Манхэттена с Джастином Бибером. Актер признался, что согласился на участие спонтанно. Десять лет спустя, в 2025 году, Хэнкс появился в клипе своего сына Честера «You Better Run», отсылающем к фильму «Форрест Гамп», где занял свое место на знаменитой автобусной остановке.