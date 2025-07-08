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Иркутск и китайский город Нинбо стали городами-побратимами

Это уже 15 город-побратим для областного центра.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутск и Нинбо стали городами-побратимами. Мэр столицы региона Руслан Болотов и глава китайского города Тан Фэйфан подписали соглашение о дружественных отношений между городами. Об этом КП-Иркутск стало известно от городской администрации.

— Нинбо стал 15 городом-побратимом Иркутска. Это даст новый импульс к развитию сотрудничества между городами. Наши контакты строятся на взаимном доверии, уважении друг к другу, — прокомментировал Руслан Болотов.

Соглашение охватывает широкий спектр областей, включая культурный обмен, спортивные мероприятия, образовательные программы, взаимодействие между предпринимателями, экономическое партнерство и развитие туризма.

В этом году студентов из Иркутска хотят задействовать в международном фестивале, а художников из Нинбо отправить на фестиваль современного искусства и осуществить художественный проект.