В РФ создали биосенсор для изучения взаимодействий наночастиц и молекул ДНК

В его рамках образец жидкостей с изучаемыми молекулами и частицами пропускается через специальную емкость, на дне которой находится прозрачная пластина с нанесенным на нее «умным» материалом. Характер перемен в спектре излучения лазера, который проходит через пластину, определяется взаимодействием цепочек ДНК, наночастиц и данным покрытием. Это, в свою очередь, позволяет обнаруживать искомые молекулы и частицы в сверхмалых концентрациях и оценивать то, с какой скоростью они связываются друг с другом.