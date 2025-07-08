Пермяков приглашают на мероприятия в Черняевском лесу

Так, уже завтра, 9 июля, в 10:00 начнется велопрогулка по живописным маршрутам Черняевского леса, недавно благоустроенным по проекту «Зеленое кольцо». Маршрут подойдет участникам с разным уровнем подготовки — от новичков до опытных велосипедистов. Пермякам дадут полезные советы по технике езды по лесным тропам и расскажут о правилах безопасного катания в природной зоне.