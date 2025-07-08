Пермяков приглашают на мероприятия в Черняевском лесу

Яркую программу мероприятий на июль подготовили для горожан МКУ «ПермГорЛес» совместно с партнёрами.
Так, уже завтра, 9 июля, в 10:00 начнется велопрогулка по живописным маршрутам Черняевского леса, недавно благоустроенным по проекту «Зеленое кольцо». Маршрут подойдет участникам с разным уровнем подготовки — от новичков до опытных велосипедистов. Пермякам дадут полезные советы по технике езды по лесным тропам и расскажут о правилах безопасного катания в природной зоне.
В четверг, 10 июля, в 11:30 состоится турнир по быстрым шахматам среди жителей «серебряного возраста» на комплексном месте отдыха «Ветеранское». Соревнование проводится по швейцарской системе в 7 туров. Контроль времени — 10 минут до конца партии плюс 5 секунд на ход. С собой нужно взять паспорт.
12 июля в 10:00 в Черняевском лесу начнется оздоровительная прогулка скандинавской ходьбой. Профессиональный инструктор научит правильно использовать палки, контролировать осанку и дыхание, расскажет о тонкостях техники и пользе этого вида спорта для сердечно-сосудистой системы, суставов и общего тонуса.
В этот же день с 11:00 до 13:00 детей ждет экологический класс «Бежит, жужжит, летает». Ведущие расскажут участникам о разных группах насекомых, об их образе жизни и роли в природных системах.
Во вторник, 15 июля, с 16:00 до 18:00 на комплексном месте отдыха «Ветеранское» в Черняевском лесу состоится акустический концерт «Слушаем саксофон в лесу». Саксофонист Сергей Шеин исполнит под открытым небом лучшие произведения классической и современной музыки.
В этот же день в 19:00 в Черняевском лесу начнутся занятия по йоге. Расслабиться и восстановить силы в окружении природы помогут опытные инструкторы. С собой рекомендуется взять коврик и удобную одежду.
Посмотреть, где пройдут встречи, и зарегистрироваться на мероприятия можно в группе МКУ «ПермГорЛес» в соцсети «ВКонтакте».