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Ученые из ВШЭ выяснили, какие пары чаще остаются вместе

Ученые НИУ ВШЭ Елена Вакуленко и Алексей Сек проанализировали данные почти за три десятилетия и установили ключевые факторы, влияющие на вероятность развода. Оказалось, что пары с разным уровнем доходов распадаются реже, а разница в образовании не играет никакой роли.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

На каждые 10 новых браков в России приходится около 8 разводов. Такая тенденция наблюдается во многих странах, но российские ученые решили разобраться, какие факторы повышают шансы на сохранение семьи, а какие, наоборот, увеличивают вероятность ее распада.

Профессор факультета экономических наук ВШЭ Елена Вакуленко и ее аспирант Алексей Сек провели масштабное исследование, включавшее данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения за период с 1994 по 2021 год. В выборку вошла информация более чем о 10 тысячах семейных пар. Результаты опубликовали в журнале «Прикладная эконометрика».

С помощью модели регрессии Кокса специалисты оценили влияние продолжительности брака, уровня образования, совместного дохода, наличия общих детей и степени удовлетворенности семейной жизни.

Выяснили, что пары с разницей в доходах распадаются реже, чем те, где оба партнера зарабатывают примерно одинаково. При этом не важно, кто больше зарабатывает — муж или жена.

Такой формат, по мнению ученых, напоминает классическую модель разделения ролей: один сосредотачивается на карьере, другой — на доме и детях. Это делает брак более функциональным и выгодным для обоих.

При этом при наличии детей разница в доходах уже не играет решающей роли. Исследование показало, что рождение ребенка становится самостоятельным фактором укрепления семейного союза. Дети создают дополнительные связи между супругами и усиливают их эмоциональную и практическую вовлеченность друг в друга.

Исследователи выделили еще два ключевых условия, способствующих сохранению брака: удовлетворенность жены семейной жизнью оказывает более сильное влияние на решение остаться в браке, чем мнение мужчины; а наличие постоянной работы у мужчины снижает риск развода.

Различия в уровне образования, как выяснилось, не влияют на устойчивость брака.