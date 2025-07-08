На кинофестивале Voices в Вологде победили фильмы «Волки» и «Рецепт счастья»

Действие дебюта Луизы Курвуазье разворачивается во французской глубинке. Там бурлят молоко и страсти: у 18-летнего парня погибает папа-сыровар, севший пьяным за руль, после чего юноше приходится самому сбавить градус кутежа — ему теперь предстоит самостоятельно заботиться о младшей сестренке. Распродав отцовское оборудование и устроившись на чужую сыроварню, он быстро выдумывает нехитрую схемку: воровать там молоко и вместе с корешами варить из него собственный сыр, с которым вроде бы можно выиграть неплохие деньги на конкурсе. Отцу мальчик, правда, никогда не помогал, так что вынужден осваивать сырную науку с нуля. Несмотря на французское производство, к числу благородных картину отнести сложно (хотя импортировать в Вологду кино про молочную промышленность — ход, безусловно, изящный): это довольно стандартный фильм о взрослении, где главный герой раздражает своей жирно прописанной инфантильностью, а самым козырным персонажем оказывается маленькая сестра-обаяшка с несколькими смешными репликами. Что, впрочем, не делает «Корову» плохой — как и «Рецепт счастья», это вполне понятная зрительская картина, и коллегам она приглянулась: ленте достался приз от журналистов.