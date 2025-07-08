Кадыров прокомментировал попытки очернить Даудова

«Дорогой БРАТ, врагам не понять нашего братства. Им никогда не пережить этого высокого чувства, так как не знают, каким трудом оно достигается. Им не понять, что только настоящий БРАТ может рискнуть своей жизнью и отомстить за кровь дорогого ОТЦА Ахмата-Хаджи — не зная, вернётся ли живым. Им не понять, что только настоящий БРАТ может сказать правду в лицо, какой бы горькой она ни была, и тут же предложит нечто такое взамен, что забывается этот вкус горечи. Врагам не понять, что чем больше они пытаются тебя очернить в моих глазах и в глазах моего окружения, тем крепче наше братство, тем выше ты среди остальных. Как же бесполезны и смешны их потуги!)) Как же наивны они в своих попытках», — написал Кадыров в Telegram-канале.