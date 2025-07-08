Кадыров прокомментировал попытки очернить Даудова

ГРОЗНЫЙ, 8 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров посвятил пост председателю правительства республики Магомеду Даудову, подчеркнув, что чем больше совершается попыток его очернить, тем крепче их «братство».
«Дорогой БРАТ, врагам не понять нашего братства. Им никогда не пережить этого высокого чувства, так как не знают, каким трудом оно достигается. Им не понять, что только настоящий БРАТ может рискнуть своей жизнью и отомстить за кровь дорогого ОТЦА Ахмата-Хаджи — не зная, вернётся ли живым. Им не понять, что только настоящий БРАТ может сказать правду в лицо, какой бы горькой она ни была, и тут же предложит нечто такое взамен, что забывается этот вкус горечи. Врагам не понять, что чем больше они пытаются тебя очернить в моих глазах и в глазах моего окружения, тем крепче наше братство, тем выше ты среди остальных. Как же бесполезны и смешны их потуги!)) Как же наивны они в своих попытках», — написал Кадыров в Telegram-канале.
Глава Чечни добавил, что это братство проверено временем и кровью, основано не только на взаимоуважении, но и на самоотверженности ради своего народа, «это крепкая связь, которую не разорвать жалкими слухами и домыслами».