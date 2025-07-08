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ГД приняла в I чтении проект условий для приостановки оказания услуг связи

ГД приняла проект о приостановке оказания услуг абоненту, чьи счета арестованы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА 8 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект о приостановке оказания услуг связи абоненту, на чьи счета наложен арест.

Законопроектом предусматривается уточнение оснований приостановления оказания оператором услуг связи в тех случаях, когда операции по денежным средствам, внесенным в качестве аванса по договору об оказании услуг связи, были приостановлены либо на указанные денежные средства наложен арест, сказано в пояснительной записке.

Проект федерального закона направлен на борьбу с преступлениями, связанными с кражей и выводом денег через телекоммуникационные технологии. Предлагается обязать операторов связи временно блокировать возврат авансовых платежей за услуги связи, если есть основания подозревать их использование в преступной деятельности.

Эти меры согласуются с другим законопроектом, который предлагает временно блокировать банковские счета и электронные средства, если они подозреваются в связи с преступлениями.

Реализация инициативы не потребует расходов из бюджета и не повлияет на экономическую деятельность операторов. Законопроектом также устанавливаются механизмы контроля за соблюдением новых требований через государственный надзор и административные меры.

Инициатива направлена на повышение эффективности противодействия финансовым преступлениям и защиту интересов абонентов.