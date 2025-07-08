Самолет МС-21 хотят сделать легче за счет композитных материалов

Несколько сотен килограммов хотят снять с крыла лайнера, хвостового оперения и обтекателей крыла фюзеляжа. Все детали и сборки будут делать на заводе в Казани. Один экземпляр силовой части крыла и других элементов планера уже испытали на статическое нагружение.