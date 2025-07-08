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Самолет МС-21 хотят сделать легче за счет композитных материалов

Из них выполнили отъемную часть крыла, хвост, киль, рули и стабилизатор.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Самолет МС-21 хотят сделать легче за счет композитных материалов. Из них уже сделали отъемную часть крыла, все элементы его механизации, хвост, киль, рули высоты и стабилизатор и многие обекатели. Об этом КП-Иркутск узнала из телеграм-канала Объединенной авиастроительной корпорации.

— Все опытные образцы изготовили, они проходят разные степени тестирования и испытания. Сейчас некоторые изменения мы вносим в конструкции, чтобы тот накопленный опыт, который пришел за последние годы, реализовать в виде снижения массы, — сообщил директор инженерного центра Анатолий Гайданский.

Несколько сотен килограммов хотят снять с крыла лайнера, хвостового оперения и обтекателей крыла фюзеляжа. Все детали и сборки будут делать на заводе в Казани. Один экземпляр силовой части крыла и других элементов планера уже испытали на статическое нагружение.