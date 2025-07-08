Дюмин призвал донести до работодателей важность трудоустройства бойцов СВО

«Ситуацию, когда значительная часть работодателей не до конца понимают важность этого вопроса, нужно изменить. Необходимо подумать о дополнительных стимулах, мотивирующих работодателей, а также обеспечить создание специальных программ профессиональной адаптации», — сказал Дюмин.