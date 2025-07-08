Дюмин призвал донести до работодателей важность трудоустройства бойцов СВО

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Значительная часть работодателей РФ не до конца понимает важность трудоустройства ветеранов СВО, эту ситуацию необходимо изменить, в том числе создав дополнительные стимулы, заявил помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин.
Дюмин во вторник провел заседание комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей. Помощник президента РФ акцентировал внимание на теме трудоустройства ветеранов.
«Ситуацию, когда значительная часть работодателей не до конца понимают важность этого вопроса, нужно изменить. Необходимо подумать о дополнительных стимулах, мотивирующих работодателей, а также обеспечить создание специальных программ профессиональной адаптации», — сказал Дюмин.