Самокаты запретят на территории нижегородского парка 1 Мая

«Ни в коем случае самокаты здесь не нужны, потому что люди отдыхают. Был в Кирове на 650-летие города, не было ни одного самоката. Это приводит к трагическим случаям, когда наезжают на детей. Я думаю, что здесь категорически нужно это запретить», — отметил он.