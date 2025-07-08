Самокаты запретят на территории нижегородского парка 1 Мая

В связи с этим, заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Николай Сатаев пояснил, что проезд для пользователей электросамокатов на территории объекта культурного наследия будет запрещен.
«Ни в коем случае самокаты здесь не нужны, потому что люди отдыхают. Был в Кирове на 650-летие города, не было ни одного самоката. Это приводит к трагическим случаям, когда наезжают на детей. Я думаю, что здесь категорически нужно это запретить», — отметил он.
Ранее сообщалось, что парк 1 Мая после открытия станет местом для проведения мероприятий, объединяющих все парковые пространства города.
Напомним, что тропиночную сеть нижегородского парка им. 1 Мая сохранят в прежних границах.
Также напомним, что благоустройство нижегородского парка им. 1 Мая началось после генуборки территории.
По данным руководителя «Дирекции парков и скверов Нижнего Новгорода» Александра Чикаева, с территории парка вывезли более 15 тыс. куб.м. мусора.