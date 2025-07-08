В Донецке после открытия перинатального центра родились более 1500 детей

Общая площадь комплекса — более 28 тысяч квадратных метров. Он рассчитан на 140 коек, сотрудники центра могут принять до семи тысяч родов в год. В центре 10 отделений, в том числе отделения патологии беременности, реанимации и интенсивной терапии. Сам центр построен в рекордно короткие сроки и является самым современным учреждением такого профиля в регионе.