В Донецке после открытия перинатального центра родились более 1500 детей

ДОНЕЦК, 8 июл — РИА Новости. Больше 1,5 тысяч детей родилось в стенах донецкого республиканского перинатального центра после открытия в апреле 2024 года, рассказала РИА Новости РИА Новости главный врач ДРПЦ им. Чайки Анна Железная.
Перинатальный центр на 140 коек открылся в Донецке в апреле 2024 года. Президент России Владимир Путин по видеосвязи участвовал в церемонии открытия.
«С момента открытия центра — в нем родилось более 1,5 тысячи детей, что означает тенденцию к увеличению рождаемости в регионе», — сообщила главный врач.
По ее словам, уже сегодня регулярно на свет появляются двойни и тройни. При этом есть примеры образования спонтанной и естественной двойни, без применения вспомогательных и репродуктивных технологий.
«Буквально на прошлой неделе в один день одновременно появилось две двойни», — заключила Железная.
Общая площадь комплекса — более 28 тысяч квадратных метров. Он рассчитан на 140 коек, сотрудники центра могут принять до семи тысяч родов в год. В центре 10 отделений, в том числе отделения патологии беременности, реанимации и интенсивной терапии. Сам центр построен в рекордно короткие сроки и является самым современным учреждением такого профиля в регионе.