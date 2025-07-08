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В Донецке после открытия перинатального центра родились более 1500 детей

В перинатальном центре в Донецке родились более 1500 детей с апреля 2024 года.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 8 июл — РИА Новости. Больше 1,5 тысяч детей родилось в стенах донецкого республиканского перинатального центра после открытия в апреле 2024 года, рассказала РИА Новости РИА Новости главный врач ДРПЦ им. Чайки Анна Железная.

Перинатальный центр на 140 коек открылся в Донецке в апреле 2024 года. Президент России Владимир Путин по видеосвязи участвовал в церемонии открытия.

«С момента открытия центра — в нем родилось более 1,5 тысячи детей, что означает тенденцию к увеличению рождаемости в регионе», — сообщила главный врач.

По ее словам, уже сегодня регулярно на свет появляются двойни и тройни. При этом есть примеры образования спонтанной и естественной двойни, без применения вспомогательных и репродуктивных технологий.

«Буквально на прошлой неделе в один день одновременно появилось две двойни», — заключила Железная.

Общая площадь комплекса — более 28 тысяч квадратных метров. Он рассчитан на 140 коек, сотрудники центра могут принять до семи тысяч родов в год. В центре 10 отделений, в том числе отделения патологии беременности, реанимации и интенсивной терапии. Сам центр построен в рекордно короткие сроки и является самым современным учреждением такого профиля в регионе.