В Самарканде стартовала необычная акция — деревья моют под напором воды

По данным пресс-службы управления экологии Самаркандской области, за две недели планируется очистить более 100 тысяч деревьев. Ежедневно на улицы города выезжают около 150 специальных машин, которые обрабатывают от 2 до 5 тысяч зелёных насаждений.
По словам организаторов, эта мера направлена на предотвращение заболеваний деревьев, в том числе инфекционных. Действительно, пыль и сажа, оседающие на листьях и коре, мешают деревьям дышать, а в условиях жаркого и сухого климата могут создавать благоприятную среду для развития грибков и насекомых-вредителей. Поэтому смывание загрязнений помогает улучшить состояние зелёных насаждений и повысить их устойчивость к болезням.
Эта идея заботы о зелёных насаждениях нашла поддержку у местных жителей. Многие отмечают, что после таких процедур город выглядит чище, а деревья — более ухоженными.
Власти Ташкента могли бы присмотреться к этому опыту. В столице деревья зачастую находятся в плачевном состоянии: пыльные, неухоженные, с засохшими ветками. Во многих районах уже не видно зелени за слоем городской пыли. Возможно, регулярный уход и внимание к зелёным зонам, как в Самарканде, помогут вернуть столице её прежнюю зелень и свежесть.