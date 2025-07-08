В Самарканде стартовала необычная акция — деревья моют под напором воды

По словам организаторов, эта мера направлена на предотвращение заболеваний деревьев, в том числе инфекционных. Действительно, пыль и сажа, оседающие на листьях и коре, мешают деревьям дышать, а в условиях жаркого и сухого климата могут создавать благоприятную среду для развития грибков и насекомых-вредителей. Поэтому смывание загрязнений помогает улучшить состояние зелёных насаждений и повысить их устойчивость к болезням.