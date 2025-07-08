Остановка «Левая Белая» появится в Уфе

В Уфе согласован план застройки территории площадью 55 гектаров, где появится современный транспортно-пересадочный узел. Этот объект станет частью масштабного проекта «Городская электричка», призванного улучшить транспортную доступность растущих районов Уфы, сообщает столичная главархитектура.
Остановочный пункт «Левая Белая» расположится в Демском районе, где в последние годы здесь выросли новые жилые кварталы Дема-8, 9, 10 и микрорайон Яркий.
Согласно утвержденному проекту, пассажиров ждут удобные платформы, рассчитанные на прием составов длиной до 12 вагонов. По обе стороны путей установят современные модульные вокзалы. Инфраструктура узла будет включать автобусные остановки, выделенные полосы для общественного транспорта и специальные площадки для стоянки автобусов.
Помимо транспортных объектов, в планах благоустроить прилегающую территорию, укрепить берег озера Глубокое, проложить инженерные коммуникации и построить ливневоую канализацию.
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