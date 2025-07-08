Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Воронежа сообщил о новых выделенных полосах для общественного транспорта

Их оборудуют на улицах Ворошилова и 9 Января.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Воронежа Сергей Петрин анонсировал в своем телеграм-канале расширение сети выделенных полос для общественного транспорта.

— Ночью 8 июля подрядчики начали наносить соответствующую разметку на улице Ворошилова, — сообщил глава города. — Выделенные полосы обустроят на отрезке от улицы 20-летия Октября до кольцевого перекрестка с улицей Космонавтов. Первый участок «выделенки» уже появился при следовании к улице 20-летия Октября. Также после ремонта дорожного покрытия она будет организована и на улице 9 Января. Выделенную полосу сделают на участке от пересечения с путепроводом через железнодорожные пути до Социального сквера. Снимать старое покрытие там начнут уже в ближайшее время.

Напомним, что водители личных автомобилей не должны двигаться или останавливаться на выделенной полосе, обозначенной специальной разметкой и дорожными знаками. Заезд на нее разрешается только для поворота направо и в местах, где сплошная линия совмещается с прерывистой (разметка 1.11).

— Прошу автомобилистов быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, — призвал Сергей Петрин. — На автобусных полосах в скором времени будут установлены камеры фотовидеофиксации.

Что касается более отдаленной перспективы, то в ближайшие два с половиной года «выделенки» планируют сделать на улицах Кольцовской, Кирова, Плехановской, 20-летия Октября, Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Новосибирской, проспекте Революции и Ленинском проспекте. Также хотят обустроить так называемые шлюзы. Это перекрестки, которые общественный транспорт будет проезжать первым. Их собираются оборудовать на перекрестках Остужева и Ленинского проспекта, Сакко и Ванцетти и Большой Манежной, проспекта Труда и Московского проспекта, Кольцовской и Плехановской.