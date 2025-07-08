Мэр Воронежа сообщил о новых выделенных полосах для общественного транспорта

Мэр Воронежа Сергей Петрин анонсировал в своем телеграм-канале расширение сети выделенных полос для общественного транспорта.
— Ночью 8 июля подрядчики начали наносить соответствующую разметку на улице Ворошилова, — сообщил глава города. — Выделенные полосы обустроят на отрезке от улицы 20-летия Октября до кольцевого перекрестка с улицей Космонавтов. Первый участок «выделенки» уже появился при следовании к улице 20-летия Октября. Также после ремонта дорожного покрытия она будет организована и на улице 9 Января. Выделенную полосу сделают на участке от пересечения с путепроводом через железнодорожные пути до Социального сквера. Снимать старое покрытие там начнут уже в ближайшее время.
Напомним, что водители личных автомобилей не должны двигаться или останавливаться на выделенной полосе, обозначенной специальной разметкой и дорожными знаками. Заезд на нее разрешается только для поворота направо и в местах, где сплошная линия совмещается с прерывистой (разметка 1.11).
— Прошу автомобилистов быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, — призвал Сергей Петрин. — На автобусных полосах в скором времени будут установлены камеры фотовидеофиксации.
Что касается более отдаленной перспективы, то в ближайшие два с половиной года «выделенки» планируют сделать на улицах Кольцовской, Кирова, Плехановской, 20-летия Октября, Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Новосибирской, проспекте Революции и Ленинском проспекте. Также хотят обустроить так называемые шлюзы. Это перекрестки, которые общественный транспорт будет проезжать первым. Их собираются оборудовать на перекрестках Остужева и Ленинского проспекта, Сакко и Ванцетти и Большой Манежной, проспекта Труда и Московского проспекта, Кольцовской и Плехановской.