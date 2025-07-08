Мэр Воронежа сообщил о новых выделенных полосах для общественного транспорта

— Ночью 8 июля подрядчики начали наносить соответствующую разметку на улице Ворошилова, — сообщил глава города. — Выделенные полосы обустроят на отрезке от улицы 20-летия Октября до кольцевого перекрестка с улицей Космонавтов. Первый участок «выделенки» уже появился при следовании к улице 20-летия Октября. Также после ремонта дорожного покрытия она будет организована и на улице 9 Января. Выделенную полосу сделают на участке от пересечения с путепроводом через железнодорожные пути до Социального сквера. Снимать старое покрытие там начнут уже в ближайшее время.