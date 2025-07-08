Чернышенко рассказал о числе студенческих семей, у которых есть дети

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в рамках поздравления с Днем семьи, любви и верности сообщил, что у 13 тысяч студенческих семей есть дети.
«Только в университетах сегодня — почти 26 тысяч студенческих семей, из них у 13 тысяч есть дети. Государство в рамках нацпроектов “Молодежь и дети” и “Семья” продолжит их поддержку», — сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.
Вице-премьер добавил, что в вузах открываются комнаты матери и ребенка, группы кратковременного пребывания детей, университеты оказывают материальную помощь семьям.
«Моя семья также зародилась в студенчестве. И я хочу пожелать молодым ребятам не бояться брать на себя ответственность, ценить друг друга и быть успешными во всех сферах», — заключил Чернышенко.