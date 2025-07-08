Чернышенко рассказал о числе студенческих семей, у которых есть дети

«Только в университетах сегодня — почти 26 тысяч студенческих семей, из них у 13 тысяч есть дети. Государство в рамках нацпроектов “Молодежь и дети” и “Семья” продолжит их поддержку», — сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.