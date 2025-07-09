В Испании женщина собрала более 15 тысяч поставок для яиц

Испанка Мария Хосе Фустер установила рекорд Гиннесса, собрав крупнейшую в мире коллекцию подставок для яиц. Согласно информации на официальном сайте Книги рекордов, за 50 лет женщина собрала 15 485 экземпляров, каждый из которых отличается дизайном, формой, материалом или историей.
Все началось в детстве, когда отец привез Хосе первую подставку из поездки в Германию. Тогда испанка поняла, что хочет собрать как можно больше экземпляров разных форм и размеров.
В коллекции представлены как классические фарфоровые модели, так и яркие пластиковые, а также необычные, например, с изображениями Гарфилда, Супермена, Бетти Буп и других персонажей поп-культуры. Чтобы официально подтвердить рекорд, Мария пригласила двух независимых свидетелей и организовала подсчет всех предметов в общественном центре своего родного города Кампо.
Более 1100 наиболее ценных подставок уже выставлены в местном музее и доступны для посетителей. Кроме того, коллекционер ведет сразу два блога: в одном она публикует фотографии и описания каждого экспоната, а в другом — имена дарителей, внесших вклад в ее хобби.
Фустер признается, что коллекционирование стало делом всей ее жизни. Она уверена, что подставки для яиц — это не просто утилитарные предметы, а культурные артефакты, в которых отражаются эпоха, стиль и человеческая фантазия. Останавливаться она не планирует.
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