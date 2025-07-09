В Испании женщина собрала более 15 тысяч поставок для яиц

Более 1100 наиболее ценных подставок уже выставлены в местном музее и доступны для посетителей. Кроме того, коллекционер ведет сразу два блога: в одном она публикует фотографии и описания каждого экспоната, а в другом — имена дарителей, внесших вклад в ее хобби.