Этолог Неуронов: Косатки заманивают людей «подарками» из-за недостатка еды

— И еще, так как у них есть способность к абстрактному мышлению, косатки могут проворачивать подобные дела в качестве эксперимента: «что будет, если я сделаю вот так?». И смотрят на реакцию человека. Одно дело, что люди в этом плане более настойчивы, они пытаются достичь какого-то результата, косатки же уплывают, если не получают реакцию, не доводя эксперименты до конца. Однако они могут попробовать провернуть это снова, — объяснил Неуронов.