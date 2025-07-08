Этолог Неуронов: Косатки заманивают людей «подарками» из-за недостатка еды

Ученых насторожило странное поведение косаток. Киты-убийцы стали дарить людям «подарки» — они бросают свою добычу перед человеком и ждут, что он будет делать. Исследователи предполагают, что так косатки пытаются изучить поведение людей, наладить контакт и поиграть. Однако существует и другая версия, что своими щедрыми жестами они «манипулируют» людьми. А вот зачем — ученые не знают. Какие мотивы могут преследовать киты-убийцы, пытаясь «подружиться» с людьми, «Вечерняя Москва» спросила у специалиста.
Этолог Андрей Неуронов рассказал, что косатки — высшие животные, поэтому у их поступков действительно всегда есть какая-то мотивация. По его мнению, своими «подарками» киты-убийцы могут заманивать людей из-за недостатка пропитания.
— Заманивают, заманивают, хитрюги, если в месте их обитания недостаточно еды, — заверил эксперт.
Также эти умные животные могут предлагать свои дары, чтобы получить что-то взамен, предположил этолог. По принципу: «чтобы что-то получить, надо что-то отдать».
— И еще, так как у них есть способность к абстрактному мышлению, косатки могут проворачивать подобные дела в качестве эксперимента: «что будет, если я сделаю вот так?». И смотрят на реакцию человека. Одно дело, что люди в этом плане более настойчивы, они пытаются достичь какого-то результата, косатки же уплывают, если не получают реакцию, не доводя эксперименты до конца. Однако они могут попробовать провернуть это снова, — объяснил Неуронов.
Интеллект этих животных также позволяет им осуществлять высокоорганизованную стайную охоту. Так, осенью прошлого года группа ученых впервые смогла снять на видео нападение стаи китов на 18-метровых китовых акул.