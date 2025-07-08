Почему некоторые девушки ведут себя как пикми и почему это плохо с точки зрения психологии

Другие, напротив, могут одеваться подчеркнуто ярко и женственно, иногда инфантильно, но при этом старательно дистанцируются от других женщин. Такой тип пикми старается подчеркнуть, что только ее стиль и старания нравятся мужчинам, а все остальные девушки якобы одеваются «ни то, ни се». Например, она может носить сексуальные платья и туфли, но при этом говорить что-то вроде: «Да, я всегда при полном параде — парням же нравятся ухоженные девушки, не то что эти в растянутых свитерах». Другая пикми может надеть туфли с носками, белую блузку, а волосы собрать в две косички и завязать бантиком, ведь она «маленькая девочка и очень милая».