Изучение плодов «бешеных огурцов» поможет создать новых микророботов

«Мы использовали микрокомпьютерную томографию для того, чтобы создать полную трехмерную модель плода “бешеного огурца”, а также проследили за его “взрывом” при помощи камеры, получавшей тысячу и десять тысяч кадров в секунду. Это позволило нам вычислить скорость “выстрела” семенами, а также оценить расстояние, которое они пролетают, и проследить за тем, как меняется форма стебля растения и его плодов в процессе созревания», — пояснила биомеханик из Кильского университета (Германия) Хелен Горгес, чьи слова приводит пресс-служба SEB.