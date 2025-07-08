Глава Дона прокомментировал крупный пожар на складе в Ростове

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь прокомментировал ситуацию с крупным пожаром в Ростове. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.
— Донские спасатели продолжают бороться с крупным пожаром в Ростове. На улице Орской горят складские помещения и офисное здание. Площадь возгорания достигла 15,1 тыс. квадратных метров. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.
По словам Юрия Слюсаря, сейчас на месте ЧП работают больше 130 человек и 46 единиц техники, включая вертолеты. Также специалисты Роспотребнадзора регулярно замеряют воздух и контролируют уровень вредных веществ.
Тушение пожара продолжается. Ситуация находится на личном контроле главы региона.
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