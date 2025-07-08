Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Дона прокомментировал крупный пожар на складе в Ростове

В Ростове специалисты Роспотребнадзора контролируют уровень вредных веществ на месте пожара на улице Орской.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь прокомментировал ситуацию с крупным пожаром в Ростове. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

— Донские спасатели продолжают бороться с крупным пожаром в Ростове. На улице Орской горят складские помещения и офисное здание. Площадь возгорания достигла 15,1 тыс. квадратных метров. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.

По словам Юрия Слюсаря, сейчас на месте ЧП работают больше 130 человек и 46 единиц техники, включая вертолеты. Также специалисты Роспотребнадзора регулярно замеряют воздух и контролируют уровень вредных веществ.

Тушение пожара продолжается. Ситуация находится на личном контроле главы региона.

Подпишись на нас в Telegram.