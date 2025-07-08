Большой плюс для пациентов: что изменится в системе ОМС с сентября 2025 года

С 1 сентября 2025 года в России вступит в силу закон, который усилит контроль над страховыми медицинскими организациями, работающими в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС), рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Ожидается, что изменения улучшат использование средств, поступающих через страховщиков в медучреждения, и обеспечат прозрачность финансирования. Какие перемены ожидают систему ОМС и будут ли они полезны для россиян — в материале «Вечерней Москвы».