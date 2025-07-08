Большой плюс для пациентов: что изменится в системе ОМС с сентября 2025 года

С 1 сентября 2025 года в России вступит в силу закон, который усилит контроль над страховыми медицинскими организациями, работающими в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС), рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Ожидается, что изменения улучшат использование средств, поступающих через страховщиков в медучреждения, и обеспечат прозрачность финансирования. Какие перемены ожидают систему ОМС и будут ли они полезны для россиян — в материале «Вечерней Москвы».
Какие изменения вводит новый закон.
Теперь в договорах о финансовом обеспечении ОМС будут закреплены обязанности страховщиков. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) будет устанавливать показатели для оценки их работы, а территориальные фонды — проверять их выполнение раз в квартал.
При этом страховщики получат более широкие возможности, которые будут зафиксированы в новом законе. Они смогут:
сопровождать застрахованных при их перемещениях;отправлять клиентам уведомления;предоставлять им консультации;работать во всех регионах России, а не только по местной лицензии;помогать застрахованным, где бы они ни находились.
Кроме того, страховщики получат полномочия по защите прав и интересов клиентов при получении специализированной, в том числе и высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных медицинских центрах. Ранее такие права были только у Федерального фонда ОМС.
Будет ли нововведение полезным.
Адвокат, кандидат юридических наук Андрей Некрасов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, что сейчас страховщики работают по региональному признаку. Так как новый закон обязывает их оказывать услуги на территории всей страны, это может повлечь дополнительные расходы для организаций.
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— Но, конечно, для пациентов — это позитивное нововведение, — уверен собеседник «ВМ». — При условии, что услуги связи будут доступны без ограничений и перебоев, страховщики смогут сопровождать своих клиентов по всей стране. Безусловно, для клиентов это большой плюс.
При этом обязанность, а не предоставляемое право — это существенное уточнение. Нужно понимать, что у страховщиков появится дополнительная работа, отметил адвокат.
— Сейчас не так много страховщиков работает в области ОМС в России. Это крупные игроки, которые, я думаю, заинтересованы в сохранении своего положения на рынке. Если игроки рынка захотят сохранить свои занятые позиции, они подчинятся новым требованиям законодательства, — заключил Некрасов.
В 2025 году в области здравоохранения в России запланированы нововведения, которые улучшат оказание медицинской помощи. В частности, станет доступнее ряд операций по ОМС. Подробнее — в материале «ВМ».