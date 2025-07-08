РКН ежедневно выявляет более миллиона звонков с подменой номера

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Система «Антифрод» Роскомнадзора ежедневно обрабатывает свыше 455 миллионов вызовов, пресекая около 1,2 миллиона звонков с подменой номера, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко в ходе рабочего совещания в ведомстве.
«Ежедневно система Роскомнадзора обрабатывает свыше 455 миллионов вызовов, из которых около 1,2 миллиона составляют звонки с подменой номера. Злоумышленники используют такие номера для обмана пользователей», — говорится в сообщении.
В аппарате напомнили, что в рамках «второго пакета» мер по борьбе с мошенничеством предполагается создание и внедрение сервиса на основе искусственного интеллекта, который будет выявлять подозрительные звонки и предупреждать граждан о телефонных мошенниках.
С 1 июня этого года в России вступил в силу закон о защите граждан от мошенников. Он включает порядка 30 мер, которые вводятся поэтапно. Так, на сегодняшний день введен запрет на использование иностранных мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. С 1 августа у россиян появится возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября — от спам-звонков. С сентября россияне также смогут устанавливать через «Госуслуги» самозапрет на оформление сим-карт.
Сейчас идет подготовка нового пакета мер по борьбе с мошенничеством. Его планируется внести в Госдуму осенью.