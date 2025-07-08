Григоренко назвал число мошеннических сайтов, заблокированных за 2024 год

«Правительство ведет системную работу по повышению уровня безопасности граждан в цифровой среде, и Роскомнадзор играет в ней значимую роль. Ведомство оперативно выявляет и блокирует схемы злоумышленников. Только в прошлом году было заблокировано более 44 тысяч мошеннических сайтов», — сказал Григоренко, слова которого приводятся в сообщении его аппарата.